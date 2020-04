Braccialetti Rossi: la serie completa su RaiPlay

LA STORIA

C’è un ospedale molto speciale nascosto tra gli ulivi pugliesi. È qui che le storie dei ragazzi affetti da gravi malattie vivono la degenza con la forza e l’energia di quell’età spensierata che purtroppo per loro è tutt’altro che leggera. Ma ci pensano l’amore e l’amicizia a rendere anche un momento difficile della vita un’occasione per vivere ogni istante fino in fondo.

IL CAST

Nel cast della serie, scritta e diretta da Giacomo Campiotti come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci sono: Carmine Buschini nel ruolo di Leo, Aurora Ruffino in quello di Cris, Brando Pacitto in quello di Vale, Mirko Trovato in quello di Davide, Pio Luigi Piscicelli in quello di Toni, Lorenzo Guidi in quello di Rocco, Denise Tantucci in quello di Nina, Cloe Romagnoli in quello di Flam, Daniel Tenorio in quello di Chicco, Angela Curri in quello di Bea, Nicolò Bertonelli in quello di Bobo e Carlotta Natoli in quello della dottoressa Maria Pia Lisandri.

LE MUSICHE DI NICCOLO AGLIARDI E STEFANO LENTINI