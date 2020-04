Il casatiello napoletano di Cannavacciuolo: la ricetta

Casatiello napoletano immancabile sulle tavole pasquali: ecco la ricetta dello chef Antonino Cannavacciuolo che possiamo replicare a casa

La Pasqua è ormai alle porte, ma con la quarantena per l’emergenza coronavirus pasticcerie e gastronomie e siamo impossibilitati a comprare qualche prelibatezza tipica per festeggiarla. E allora perché non farlo con le nostre mani? Oltre a uova di cioccolato e colombe, tra i piatti più caratteristici della Pasqua c’è il casatiello napoletano.

La ricetta del casatiello napoletano che propone la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è quella dello chef Antonino Cannavacciuolo, tratta dal libro “Il piatto forte è l’emozione. 50 ricette dal Sud al Nord”. Con un po’ di pazienza tutti possono riuscirci!

Ecco il necessario di cui avrai bisogno per il casatiello.

Impasto:

700 gr di farina “00”

130 gr di strutto

25 gr di lievito di birra

500 ml di acqua

5 gr di zucchero

15 gr di sale

pepe q.b.

Per il ripieno:

300 gr di salame

150 gr di pancetta affumicata

100 gr di scamorza affumicata

100 gr di provolone piccante

50 gr di pecorino

50 gr di parmigiano

10 gr di strutto

Per guarnizione:

3 o 5 uova

Ecco la video ricetta di Ricettemania: