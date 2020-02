Clizia insulta Denver e ora rischia la squalifica

Clizia Incorvaia rischia la squalifica del Grande Fratello Vip dopo le pesanti frasi nei confronti del concorrente Andrea Denver: annullato il televoto

Clizia Incorvaia sulla bocca di tutti e non per la sua storia d’amore e di sesso con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo. L’ex moglie di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni ha offeso pesantemente il concorrente del Grande Fratello Vip Andrea Denver con frasi ‘pesanti’ relative alla mafia. Le parole usate dalla gieffina sono state ritenute gravi e non giustificabili e per questo il #GFVip ha deciso di annullare il televoto.

“Sei un Buscetta, un pentito. Non parlo con gli uomini senza p*** come te. Le tue lacrime non valgono niente. Non si uccide un fratello e poi si piange“.

Queste le offese di Clizia nei confronti di Andrea dopo che lui l’ha nominata nella scorsa puntata del reality show con questa motivazione:

“Sono in difficoltà, sono tutti amici. Dico Clizia perché so che nessuno la voterà”.

Ma è stato proprio il voto di Andrea ad essere stato decisivo per spedire Clizia in nomination e a scatenare la rabbia della gieffina. A seguito delle sue affermazioni gli utenti del web hanno richiesto la sua squalifica. Questa sera, durante la puntata del GF Vip, sarà comunicato quale sarà il destino della concorrente.