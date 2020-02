Jennifer Lopez e Shakira regine del Super Bowl

Ad aprire l’halftime è stata Shakira, che più scatenata che mai ha cantato sul palco She Wolf, Empire, Whenever, Wherever e Hips Don’t Lie. Accanto a lei una strepitosa Jennifer Lopez, che come racconta l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), di fronte al pubblico americano si è esibita con Jenny from the Block, Get Right e Waiting for Tonight.