Greta Gerwig: le sue donne imperfette, libere e ribelli

Classe 1983, nata a Sacramento in California, di origini tedesche, attrice, sceneggiatrice e regista: lei è Greta Celeste Gerwig e da quando ha messo piede nel mondo del cinema ha avuto fin da subito chiaro il suo obiettivo: raccontare ogni sfumatura dell’universo femminile ‘non sempre politicamente corretto’. Lo ha fatto in veste di attrice e ultimamente dietro la macchina da presa con Lady Bird, che ha debuttato al cinema nel 2017, e Piccole Donne, in arrivo sul grande schermo il 9 gennaio 2020.

Ma riavvolgiamo il nastro dei ricordi e andiamo per ordine. È Frances la prima donna interpretata dalla Gerwig con la quale ha iniziato la serie di affascinanti e necessari ritratti femminili e che le ha fatto ottenere una candidatura ai Golden Globes come Miglior attrice. Frances è la protagonista di Frances Ha: diretto dal suo attuale compagno Noah Baumbach, che ha co-sceneggiato il film insieme a lei. La coppia, nel cinema e nella vita, ha dato vita ad un personaggio in cui le giovani generazioni possono rispecchiarsi. In un mondo in cui molti sanno già quello che vogliono, Frances è una ballerina che si trova in bilico tra giovinezza e l’età adulta. Ha paura di crescere e del futuro, non sa quello che vuole e non ha alcuna intenzione di conformarsi alle dinamiche della quotidianità, come il meccanismo del mondo del lavoro oppure delle relazioni amorose. Ed è proprio questo l’aspetto più interessante della protagonista: fuori posto, ma bella così. Chi l’ha detto che per essere perfetti/normali bisogna necessariamente seguire le ‘regole’ del vivere sociale?

Nel 2015, sempre diretta da Baumbach e scritta insieme alla sua compagna, Greta interpreta Brooke Cardinas in Mistress America: per intenderci, una Frances ma con qualche anno in più e catapultata in dinamiche diverse. All’apparenza Brooke è la giovane donna che tutti vorrebbero essere perché è impegnata in molte professioni e conosce tantissime persone. Lei però incarna il falso mito: luccica agli occhi di tutti, ma quando resta da sola con sé stessa scopre di non conoscersi.

Dal cinema di nicchia a quello mainstream: Gerwig VS Allen