Piccole Donne al cinema dal 9 gennaio: la recensione

Ma torniamo alle amate sorelle March: Jo, interpretata dalla Ronan, Meg, interpretata da Emma Watson, Amy, interpretata da Florence Pugh, e Beth, interpretata da Eliza Scanlen. Siamo nel periodo successivo alla guerra di secessione americana e per le donne non c’è molto spazio: un’epoca in cui la protagonista di un libro deve essere essere sposata e se non lo è deve essere morta, in cui maschi e femmine non possono frequentare la stessa scuola e in cui zia March, frequentata da una strepitosa Meryl Streep, ritiene che una donna abbia pochi modi di farsi strada da sola: o si sposa o gestisce un bordello. Ad incoraggiare, invece, l’emancipazione femminile è la tenera e paciosa madre delle sorelle March, interpretata da Laura Dern, che nel film non perde occasione per ripetere alle sue figlie “le ragazze devono farsi delle opinioni e conoscere il mondo”. Una mamma forte che lascia alle proprie “piccole donne” la libertà di fare le proprie scelte. Chi più di tutte ha fatto proprio il consiglio di mamma March è Jo: bella, sognante, ribelle, una che non scende a compromessi e non ha paura di essere un po’ goffa e un po’ un maschiaccio. Il suo sogno è quello di fare la scrittrice, ma deve fare i conti con una società retrograda che non ama i personaggi femminili emancipati. Nell’universo maschile di quell’epoca uno che si discosta dalla misoginia e dal pensare che le donne siano minori rispetto agli uomini c’è: è il critico letterario Friedrich Bhaer, interpretato da Louis Garrel, che si innamora perdutamente di Jo. Lui riesce ad amare senza paura una giovane donna libera con tutti i suoi pregi e difetti.