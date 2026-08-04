Estrazione Eurojackpot 4 agosto 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 agosto 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 agosto 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°62 del 04/8/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
3-17-30-35-43
EURONUMERI
1-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|0
|€ 1.338.715,60
|punti 5+0
|10
|1
|€ 75.497,30
|punti 4+2
|26
|0
|€ 4.789,60
|punti 4+1
|439
|6
|€ 354,50
|punti 3+2
|863
|18
|€ 198,40
|punti 4+0
|1.242
|21
|€ 100,20
|punti 2+2
|12.851
|221
|€ 30,80
|punti 3+1
|18.760
|337
|€ 23,60
|punti 3+0
|53.780
|963
|€ 15,60
|punti 1+2
|68.260
|1.324
|€ 15,30
|punti 2+1
|270.978
|4.930
|€ 11,60