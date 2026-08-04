Estrazione Eurojackpot 4 agosto 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 agosto 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 4 agosto 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°62 del 04/8/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

3-17-30-35-43

EURONUMERI

1-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+110€ 1.338.715,60
punti 5+0101€ 75.497,30
punti 4+2260€ 4.789,60
punti 4+14396€ 354,50
punti 3+286318€ 198,40
punti 4+01.24221€ 100,20
punti 2+212.851221€ 30,80
punti 3+118.760337€ 23,60
punti 3+053.780963€ 15,60
punti 1+268.2601.324€ 15,30
punti 2+1270.9784.930€ 11,60