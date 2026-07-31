Estrazione Eurojackpot 31 luglio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 luglio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°61 del 31/7/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

4-10-20-40-41

EURONUMERI

4-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+130€ 572.474,10
punti 5+030€ 322.848,70
punti 4+2250€ 6.390,40
punti 4+161013€ 327,30
punti 3+21.41418€ 155,30
punti 4+01.21411€ 131,50
punti 2+220.922393€ 24,30
punti 3+128.010462€ 20,30
punti 3+059.368942€ 18,10
punti 1+2115.3831.965€ 11,60
punti 2+1388.6686.079€ 10,40