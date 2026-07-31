Estrazione Eurojackpot 31 luglio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 31 luglio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°61 del 31/7/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
4-10-20-40-41
EURONUMERI
4-6
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 572.474,10
|punti 5+0
|3
|0
|€ 322.848,70
|punti 4+2
|25
|0
|€ 6.390,40
|punti 4+1
|610
|13
|€ 327,30
|punti 3+2
|1.414
|18
|€ 155,30
|punti 4+0
|1.214
|11
|€ 131,50
|punti 2+2
|20.922
|393
|€ 24,30
|punti 3+1
|28.010
|462
|€ 20,30
|punti 3+0
|59.368
|942
|€ 18,10
|punti 1+2
|115.383
|1.965
|€ 11,60
|punti 2+1
|388.668
|6.079
|€ 10,40