Estrazione Eurojackpot 28 luglio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 luglio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°60 del 28/7/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

11-25-40-41-45

EURONUMERI

1-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+110€ 1.227.847,80
punti 5+040€ 173.112,20
punti 4+2150€ 7.614,50
punti 4+13566€ 401,00
punti 3+278322€ 200,50
punti 4+08047€ 142,00
punti 2+212.155236€ 29,90
punti 3+117.263334€ 23,50
punti 3+038.022762€ 20,20
punti 1+268.4241.342€ 14,00
punti 2+1265.0855.012€ 10,90