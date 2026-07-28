Estrazione Eurojackpot 28 luglio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 luglio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°60 del 28/7/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
11-25-40-41-45
EURONUMERI
1-5
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|0
|€ 1.227.847,80
|punti 5+0
|4
|0
|€ 173.112,20
|punti 4+2
|15
|0
|€ 7.614,50
|punti 4+1
|356
|6
|€ 401,00
|punti 3+2
|783
|22
|€ 200,50
|punti 4+0
|804
|7
|€ 142,00
|punti 2+2
|12.155
|236
|€ 29,90
|punti 3+1
|17.263
|334
|€ 23,50
|punti 3+0
|38.022
|762
|€ 20,20
|punti 1+2
|68.424
|1.342
|€ 14,00
|punti 2+1
|265.085
|5.012
|€ 10,90