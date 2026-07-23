Insalata di cavolo cappuccio e radicchio con Albicocche Val Venosta grigliate: la ricetta

Questa insalata di cavolo cappuccio e radicchio con albicocche Val Venosta grigliate unisce sapori freschi e consistenze deliziosamente croccanti

Questa insalata di cavolo cappuccio e radicchio con albicocche Val Venosta grigliate unisce sapori freschi e consistenze deliziosamente croccanti. Arricchita con noci, feta e un dressing ai ribes rossi dal gusto dolce e acidulo, è perfetta come piatto unico leggero o contorno raffinato. Prepararla è semplice e veloce: bastano pochi passaggi per portare in tavola un’esplosione di colori e note di sapori estivi.

Ingredienti

per 4 persone

per l’insalata

½ cavolo cappuccio verde Val Venosta

1 radicchio (lungo o tondo) Val Venosta

50 g rucola

8 gherigli di noci

200 g feta

per il dressing ai ribes rossi

150 g ribes rossi Val Venosta

1 cucchiaio miele

3 cucchiai aceto balsamico

3 cucchiai olio extravergine d’oliva

q.b. sale

q.b. pepe

inoltre

4 albicocche Val Venosta

Preparazione

Per l’insalata di cavolo cappuccio e radicchio con albicocche grigliate

Lavate il cavolo cappuccio, le foglie di radicchio e la rucola. Quindi affettate finemente il cavolo cappuccio e il radicchio e più grossolanamente la rucola. Mettete in una ciotola. Unite i gherigli di noci spezzettati. Tagliate la feta a cubetti e mettete da parte.

Per il dressing ai ribes rossi

Lavate e sgranate i ribes con l’aiuto di una forchetta e metteteli in un pentolino. Aggiungete un cucchiaio di acqua e fateli cuocere a fuoco medio per qualche minuto, mescolando spesso, fino a quando inizieranno a rompersi. A questo punto frullateli con il frullatore a immersione, poi aggiungete il miele, l’aceto balsamico, l’olio extravergine di oliva, nonché sale e pepe a piacere e mescolate.

Per le albicocche grigliate

Lavate le albicocche, dividetele a metà e togliete il nocciolo. Scaldate una bistecchiera fino a quando sarà caldissima e inserite le albicocche con la parte del taglio rivolta verso il basso. Fate grigliare a fuoco vivo per 2-3 minuti, quindi giratele e terminate la cottura sull’altro lato.

Ultimazione

Distribuite il dressing ai ribes rossi sull’insalata di cappuccio e radicchio e mescolate. Aggiungete le albicocche grigliate e i cubetti di feta e servite.