Estrazione Eurojackpot 17 luglio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 luglio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°57 del 17/7/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
6-21-31-47-48
EURONUMERI
2-9
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|6
|0
|€ 334.966,50
|punti 5+0
|4
|0
|€ 283.358,20
|punti 4+2
|42
|1
|€ 4.451,30
|punti 4+1
|666
|13
|€ 350,80
|punti 3+2
|1.568
|30
|€ 163,90
|punti 4+0
|1.298
|18
|€ 144,00
|punti 2+2
|24.954
|303
|€ 23,80
|punti 3+1
|28.320
|471
|€ 23,50
|punti 3+0
|61.273
|929
|€ 20,50
|punti 1+2
|141.080
|1.819
|€ 11,10
|punti 2+1
|442.235
|6.160
|€ 10,70