Estrazione Eurojackpot 17 luglio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 luglio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°57 del 17/7/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

6-21-31-47-48

EURONUMERI

2-9

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+160€ 334.966,50
punti 5+040€ 283.358,20
punti 4+2421€ 4.451,30
punti 4+166613€ 350,80
punti 3+21.56830€ 163,90
punti 4+01.29818€ 144,00
punti 2+224.954303€ 23,80
punti 3+128.320471€ 23,50
punti 3+061.273929€ 20,50
punti 1+2141.0801.819€ 11,10
punti 2+1442.2356.160€ 10,70