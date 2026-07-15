Bruschette con ricotta, pesche grigliate e DADOCREMA: la ricetta


Bruschette con ricotta, pesche grigliate e DADOCREMA: un’idea veloce, leggera e sorprendente: perfetta per un aperitivo d’estate o un antipasto diverso dal solito

bruschette

Un’idea veloce, leggera e sorprendente: perfetta per un aperitivo d’estate o un antipasto diverso dal solito.
La cremosità della ricotta incontra la dolcezza delle pesche grigliate, con una punta sapida e aromatica grazie al tocco delicato di Dadocrema Vegetale Bauer.

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 15 min

Dosi persone: 6

INGREDIENTI

Dosi: 6 bruschette
6 fette di pane
140 g di ricotta
1 cucchiaino e ½ di Dadocrema Vegetale Bauer
2 pesche noci
2 cucchiaini di miele
Noci q.b.
Foglie di menta q.b.

PREPARAZIONE

Tosta le fette di pane su entrambi i lati.
Spalma la ricotta sulla superficie e aggiungi una piccola quantità di Dadocrema Vegetale Bauer per ogni fetta.
Completa con fettine di pesca grigliata, un filo di miele, qualche noce spezzettata e foglioline di menta fresca.

Ricetta di @biancavaniglia

Semplici, colorate, piene di gusto.

Buon appetito da Bauer!