Bruschette con ricotta, pesche grigliate e DADOCREMA: la ricetta

Bruschette con ricotta, pesche grigliate e DADOCREMA: un’idea veloce, leggera e sorprendente: perfetta per un aperitivo d’estate o un antipasto diverso dal solito
Un’idea veloce, leggera e sorprendente: perfetta per un aperitivo d’estate o un antipasto diverso dal solito.
La cremosità della ricotta incontra la dolcezza delle pesche grigliate, con una punta sapida e aromatica grazie al tocco delicato di Dadocrema Vegetale Bauer.
Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 15 min
Dosi persone: 6
INGREDIENTI
Dosi: 6 bruschette
6 fette di pane
140 g di ricotta
1 cucchiaino e ½ di Dadocrema Vegetale Bauer
2 pesche noci
2 cucchiaini di miele
Noci q.b.
Foglie di menta q.b.
PREPARAZIONE
Tosta le fette di pane su entrambi i lati.
Spalma la ricotta sulla superficie e aggiungi una piccola quantità di Dadocrema Vegetale Bauer per ogni fetta.
Completa con fettine di pesca grigliata, un filo di miele, qualche noce spezzettata e foglioline di menta fresca.
Ricetta di @biancavaniglia
Semplici, colorate, piene di gusto.
Buon appetito da Bauer!