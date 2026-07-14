Estrazione Eurojackpot 14 luglio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 luglio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°56 del 14/7/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

xx

EURONUMERI

xx-xx

Le quote Eurojackpot di oggi

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 luglio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°56 del 14/7/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

5-6-17-34-36

EURONUMERI

3-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+140€ 456.690,90
punti 5+010€ 456.690,90
punti 4+2210€ 6.467,50
punti 4+155911€ 303,70
punti 3+21.24618€ 149,80
punti 4+01.13318€ 119,80
punti 2+216.720219€ 25,80
punti 3+123.819439€ 20,30
punti 3+054.786963€ 16,70
punti 1+287.9181.193€ 13,00
punti 2+1353.6616.165€ 9,70