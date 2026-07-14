Estrazione Eurojackpot 14 luglio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 luglio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°56 del 14/7/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
xx
EURONUMERI
xx-xx
Le quote Eurojackpot di oggi
Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 luglio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°56 del 14/7/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
5-6-17-34-36
EURONUMERI
3-11
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|4
|0
|€ 456.690,90
|punti 5+0
|1
|0
|€ 456.690,90
|punti 4+2
|21
|0
|€ 6.467,50
|punti 4+1
|559
|11
|€ 303,70
|punti 3+2
|1.246
|18
|€ 149,80
|punti 4+0
|1.133
|18
|€ 119,80
|punti 2+2
|16.720
|219
|€ 25,80
|punti 3+1
|23.819
|439
|€ 20,30
|punti 3+0
|54.786
|963
|€ 16,70
|punti 1+2
|87.918
|1.193
|€ 13,00
|punti 2+1
|353.661
|6.165
|€ 9,70