Estrazione Eurojackpot 10 luglio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 luglio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°55 del 10/7/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
13-25-28-42-45
EURONUMERI
5-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|6
|0
|€ 535.773,90
|punti 5+0
|15
|0
|€ 69.914,40
|punti 4+2
|33
|1
|€ 5.241,90
|punti 4+1
|752
|7
|€ 287,50
|punti 3+2
|1.234
|10
|€ 192,70
|punti 4+0
|1.802
|12
|€ 95,90
|punti 2+2
|17.814
|257
|€ 30,90
|punti 3+1
|29.361
|403
|€ 20,90
|punti 3+0
|72.981
|874
|€ 16,00
|punti 1+2
|91.158
|1.357
|€ 16,00
|punti 2+1
|417.491
|6.087
|€ 10,50