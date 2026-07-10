Estrazione Eurojackpot 10 luglio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 luglio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°55 del 10/7/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

13-25-28-42-45

EURONUMERI

5-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+160€ 535.773,90
punti 5+0150€ 69.914,40
punti 4+2331€ 5.241,90
punti 4+17527€ 287,50
punti 3+21.23410€ 192,70
punti 4+01.80212€ 95,90
punti 2+217.814257€ 30,90
punti 3+129.361403€ 20,90
punti 3+072.981874€ 16,00
punti 1+291.1581.357€ 16,00
punti 2+1417.4916.087€ 10,50