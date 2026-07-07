Torna il caldo estremo, OMS: “Per l’Europea potrebbero esserci ancora settimane letali”

In Portogallo e nel sud della Spagna sono previste temperature fino a 43°C questa settimana

La prossima ondata di calore si sta già formando sull’Atlantico. In Portogallo e nel sud della Spagna sono previste temperature fino a 43°C questa settimana. Francia e Benelux si preparano a un’altra ondata di calore. Alcune zone dell’Asia centrale sono soffocate da temperature che raggiungono i 40°C.

“In questo contesto urgente, ieri ho convocato una riunione di emergenza sul caldo estremo, che ha riunito rappresentanti di 41 Stati membri dell’OMS/Europa, nonché della Commissione europea e di diverse organizzazioni della società civile. Con oltre 130 partecipanti, è stato un chiaro segnale di quanto seriamente i Paesi stiano considerando il caldo estremo come un’emergenza di salute pubblica, e non solo come un evento meteorologico. L’ordine del giorno era chiaro: cosa ci ha insegnato l’attuale ondata di calore e siamo pronti per quello che ci aspetta? Le risposte hanno rivelato sia progressi concreti sia lacune che non possiamo permetterci di ignorare” ha dichiarato il direttore regionale dell’OMS per l’Europa, Hans Henri P. Kluge.

I piani d’azione per la salute salvano vite umane

I Paesi che hanno predisposto tali piani hanno reagito tempestivamente, coordinandosi efficacemente tra i soggetti coinvolti e proteggendo la propria popolazione.

Il sistema italiano di sorveglianza della mortalità, attivo in 45 città, può fornire ai decisori dati quasi in tempo reale durante tutta la crisi.

La Spagna ha collaborato direttamente con i media per migliorare la comunicazione al pubblico dei rischi per la salute legati al caldo. L’Austria ha attivato il suo piano aggiornato, ha implementato normative sulla protezione dal calore nei luoghi di lavoro e ha riunito le strutture di coordinamento nazionali e regionali. In Belgio, la fase di allerta più elevata è stata attivata solo per la seconda volta dal 2020. La Francia ha dimostrato come il coordinamento tra i diversi settori abbia contribuito a ridurre la pressione sul sistema sanitario e a rafforzare la risposta complessiva all’emergenza caldo. La Macedonia del Nord ha collaborato con le squadre della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per raggiungere le persone senza fissa dimora.

Questi esempi sono importanti perché replicabili. Gli strumenti esistono. Le prove a supporto sono solide. Quando i piani sono predisposti e testati prima di una crisi, salvano vite umane.

Cosa prevede concretamente un piano d’azione per la salute in caso di caldo

Un piano d’azione per la salute in caso di caldo è un sistema che collega gli avvisi meteorologici precoci alle risposte di sanità pubblica, alla pianificazione per l’emergenza sanitaria, al contatto con i gruppi a maggior rischio e al coordinamento intersettoriale tra autorità sanitarie, di medicina del lavoro, di assistenza sociale, abitative e di pianificazione urbana.

Nei Paesi dotati di piani ben strutturati, si sa in anticipo chi è responsabile di cosa, quali popolazioni sono maggiormente a rischio e a quale soglia di temperatura si attiva ciascun livello di risposta. Questa chiarezza, acquisita prima dell’arrivo di qualsiasi ondata di calore, è ciò che fa la differenza tra una risposta pianificata e una reattiva, e che permette ai sistemi sanitari di continuare a funzionare senza essere sopraffatti dalle emergenze legate al caldo.

Cosa sta facendo l’OMS/Europa

“Sintetizzeremo le lezioni apprese e le renderemo disponibili a tutti i 53 Stati membri. Stiamo fornendo supporto tecnico diretto a diversi paesi per le loro esigenze immediate. E restiamo a disposizione di ogni Stato membro che desideri rafforzare il proprio piano d’azione per la salute in caso di caldo, migliorarne l’attuazione o costruire le strutture di coordinamento intersettoriale che ne rendono efficaci i piani nella pratica.

Dall’incontro è emerso un altro aspetto che merita di essere menzionato. I Paesi stanno iniziando a collegare i punti in modi significativi. Gli enti di gestione delle emergenze si stanno confrontando con i team responsabili delle politiche sanitarie. Gli urbanisti siedono allo stesso tavolo dei funzionari della sanità pubblica. I ministeri dell’ambiente dialogano con i ministeri della salute – spiega Hans Henri P. Kluge -. Questo coordinamento intergovernativo – basato sul riconoscimento condiviso che il caldo estremo rappresenta una minaccia per la sicurezza sanitaria, non un problema di un singolo settore – è uno dei cambiamenti più importanti di cui abbiamo avuto prova ieri. È un processo disomogeneo e va incoraggiato, ma sta avvenendo. Ed è proprio il tipo di cambiamento strutturale che trasforma un piano d’azione per la salute in caso di caldo estremo da un semplice documento in un sistema che protegge concretamente le persone.

Il lavoro ora si articola su due fronti: riparare ciò che non ha funzionato nelle ultime settimane prima che arrivi la prossima ondata di calore e costruire sistemi sanitari che non solo reagiscano al caldo estremo, ma che siano pronti ad affrontarlo” conclude il direttore regionale dell’OMS per l’Europa.