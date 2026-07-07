Brownies al cioccolato e Fragole Val Venosta: i l tipico dolce made in USA è perfetto per rendere più buone le merende pomeridiane, da servire come dopocena e gustare con gli amici

Questi brownies sono un’ottima idea per concedersi uno sfizio! Il tipico dolce made in USA è perfetto per rendere più buone le merende pomeridiane, da servire come dopocena e gustare con gli amici! In questa ricetta firmata Cucchiaio d’Argento c’è poi anche tutta la succosità e la dolcezza delle fantastiche Fragole Val Venosta. Impossibile resistere!

Tempo di preparazione: 60 minuti

Difficoltà: media

Ingredienti

per 12 Brownies

200 g cioccolato fondente al 75%

250 g burro

200 g zucchero integrale di canna

150 g farina

4 uova

40 g cacao amaro

4 g lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale

500 g fragole Val Venosta

per la ganache

350 g cioccolato fondente tra il 60 e il 65%

250 g panna liquida freschissima

fior di sale

Preparazione

Per realizzare i brownies mettete il burro a pezzetti e il cioccolato fondente grossolanamente tritato in una casseruola e fate fondere il tutto a fiamma bassissima, mescolando con una spatola. Quando avrete ottenuto un composto lucido e omogeneo togliete dal fuoco e fate intiepidire.

In una ciotola riunite le uova sgusciate, lo zucchero di canna e un pizzico di sale. Frullate per un paio di minuti, con l’ausilio di fruste elettriche, quindi aggiungete il cacao amaro setacciato e amalgamate anch’esso. Unite la farina e il lievito setacciati e incorporateli facendo attenzione che non si formino grumi. Per ultimo aggiungete il cioccolato fuso con il burro e mescolate con cura.

Imburrate e rivestite con carta da forno uno stampo quadrato da 24 cm di lato. Versate il composto all’interno e livellate. Cuocete nel forno già caldo a 180°C per circa 35 minuti, o comunque fino a quando il composto si sarà rassodato (l’interno dovrà restare umido e fondente) verificando la consistenza con uno stecchino. Sfornate e fate raffreddare la torta.

Preparate la ganache. Spezzettate il cioccolato. Raccoglietelo in una ciotola e versatevi la panna che avrete scaldato fino al punto di pre-bollore. Mescolate velocemente con una frusta finché non otterrete un composto liscio ed omogeneo, quindi lasciatelo intiepidire a temperatura ambiente.

Mondate le fragole, tagliatele a metà e disponetele sulla torta al cioccolato con la parte tagliata rivolta verso il basso. Versatevi sopra la ganache ricoprendole in maniera uniforme.

Cospargete la superficie con il fior di sale e fate raffreddare in frigorifero per 15 minuti. Trascorso questo tempo togliete il dolce dal frigo, sformatelo delicatamente e con l’ausilio di un coltello affilato ricavatene 12 quadrotti. I vostri brownies al cioccolato e fragole sono pronti per essere serviti.

Buon appetito!