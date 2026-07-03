Estrazione Eurojackpot 3 luglio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 luglio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°53 del 3/7/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

4-9-20-25-28

EURONUMERI

1-3

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 868.052,00
punti 5+070€ 139.868,80
punti 4+2420€ 3.845,10
punti 4+174312€ 271,60
punti 3+21.65824€ 133,90
punti 4+01.82443€ 88,50
punti 2+221.088334€ 24,40
punti 3+132.847524€ 17,50
punti 3+071.4861.272€ 15,20
punti 1+2102.9161.561€ 13,20
punti 2+1444.5687.472€ 9,20