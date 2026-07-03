Estrazione Eurojackpot 3 luglio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 luglio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 3 luglio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°53 del 3/7/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
4-9-20-25-28
EURONUMERI
1-3
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 868.052,00
|punti 5+0
|7
|0
|€ 139.868,80
|punti 4+2
|42
|0
|€ 3.845,10
|punti 4+1
|743
|12
|€ 271,60
|punti 3+2
|1.658
|24
|€ 133,90
|punti 4+0
|1.824
|43
|€ 88,50
|punti 2+2
|21.088
|334
|€ 24,40
|punti 3+1
|32.847
|524
|€ 17,50
|punti 3+0
|71.486
|1.272
|€ 15,20
|punti 1+2
|102.916
|1.561
|€ 13,20
|punti 2+1
|444.568
|7.472
|€ 9,20