Estrazione Eurojackpot 30 giugno 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 giugno 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°52 del 30/6/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

12-19-34-44-50

EURONUMERI

3-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+130€ 415.489,00
punti 5+030€ 234.316,50
punti 4+2370€ 3.133,70
punti 4+14377€ 331,60
punti 3+21.36522€ 118,50
punti 4+095823€ 118,50
punti 2+219.725369€ 19,00
punti 3+121.373452€ 19,00
punti 3+043.173887€ 18,10
punti 1+2104.5862.175€ 9,40
punti 2+1309.6976.144€ 9,40