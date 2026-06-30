Estrazione Eurojackpot 30 giugno 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 30 giugno 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°52 del 30/6/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
12-19-34-44-50
EURONUMERI
3-8
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 415.489,00
|punti 5+0
|3
|0
|€ 234.316,50
|punti 4+2
|37
|0
|€ 3.133,70
|punti 4+1
|437
|7
|€ 331,60
|punti 3+2
|1.365
|22
|€ 118,50
|punti 4+0
|958
|23
|€ 118,50
|punti 2+2
|19.725
|369
|€ 19,00
|punti 3+1
|21.373
|452
|€ 19,00
|punti 3+0
|43.173
|887
|€ 18,10
|punti 1+2
|104.586
|2.175
|€ 9,40
|punti 2+1
|309.697
|6.144
|€ 9,40