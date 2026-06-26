Estrazione Eurojackpot 26 giugno 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 26 giugno 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°51 del 26/6/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
17-25-35-39-41
EURONUMERI
5-9
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 87.264.546,90
|punti 5+1
|5
|0
|€ 481.471,60
|punti 5+0
|3
|0
|€ 452.546,00
|punti 4+2
|60
|0
|€ 3.732,30
|punti 4+1
|955
|5
|€ 293,10
|punti 3+2
|2.368
|28
|€ 130,00
|punti 4+0
|1.995
|24
|€ 112,20
|punti 2+2
|34.493
|421
|€ 20,60
|punti 3+1
|41.336
|473
|€ 19,30
|punti 3+0
|86.094
|1.036
|€ 17,50
|punti 1+2
|177.816
|1.959
|€ 10,60
|punti 2+1
|586.473
|7.267
|€ 9,60