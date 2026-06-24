Hummus di Cavolfiore Val Venosta con mele Golden Delicious caramellate: la ricetta

Gli ingredienti e la ricetta per fare a casa l’Hummus di Cavolfiore Val Venosta con mele Golden Delicious caramellate

Un’idea fuori dagli schemi che mette al centro il cavolfiore arrostito, esaltato da una delicata dadolata di mele Golden Delicious caramellate. Il risultato è un equilibrio armonioso tra note dolci e speziate, perfetto per un aperitivo originale o un piatto unico da gustare con delle fette di pane. Facile e veloce da realizzare, conquista al primo assaggio grazie ai suoi contrasti e ai colori vivaci, trasformando ogni occasione in un momento speciale.

Ricetta a cura di Julia Morat

Tempo di preparazione: 30 min

Difficoltà: facile

Ingredienti

per 4-6 persone

per l’hummus

1 cavolfiore Val Venosta

3 cucchiai olio extravergine di oliva

1/2 cucchiaino paprika affumicata

1/2 limone (succo)

1 spicchio aglio

2 pizzichi cumino in polvere

70 g tahina

q.b. sale

q.b. pepe

q.b. peperoncino

per il condimento

1 mela Golden Delicious Val Venosta

1 cucchiaio olio extravergine d’oliva

20 g zucchero

1 cipollotto (la parte verde)

2 fragole Val Venosta

q.b. ribes Val Venosta



Preparazione

Per l’hummus

Per preparare l’hummus di cavolfiore con mele caramellate, preriscaldate il forno a 200 gradi (ventilato) e foderate una teglia con carta da forno. Eliminate le foglie del cavolfiore, prelevate le cimette con l’aiuto di un coltello e dividete in 2 o 3 pezzi quelle grandi, in modo da ottenere tante cimette delle stesse dimensioni. Risciacquatele sotto l’acqua e distribuitele sulla teglia. Irrorate con l’olio extravergine di oliva, mescolate e infornate a 200 gradi per ca. 20 minuti, fino a quando si saranno ammorbidite e avranno preso un po’ di colore. Eventualmente mescolatele a metà cottura circa.

Quando le cimette di cavolfiore saranno pronte, trasferitele nel mixer (tenendone da parte 5-6 per la decorazione) e aggiungete la paprika affumicata, il succo di limone, lo spicchio di aglio, il cumino in polvere, la tahina, nonché sale, pepe e peperoncino a piacere. Azionate il mixer e frullate il tutto fino a ottenere un composto cremoso e omogeneo. Eventualmente aggiustate di spezie. Se dovesse essere troppo denso per i vostri gusti, potete aggiungere poca acqua e frullare nuovamente. Spalmate l’hummus di cavolfiore su un piatto.

Per il condimento

Lavate e sbucciate la mela Golden Delicious, rimuovete il torsolo e tagliate a piccoli cubetti. Scaldate una padella con l’olio extravergine di oliva e mettete i cubetti di mela a rosolare per un paio di minuti, mescolando. Aggiungete lo zucchero e fate caramellare mescolando. Togliete dal fuoco e mettete da parte. Lavate la parte verde del cipollotto e affettate finemente. Lavate e mondate le fragole e tagliate a cubetti. Lavate e sgranate i ribes.

Ultimazione

Guarnite l’hummus con le mele caramellate, il cipollotto, le fragole, i ribes, le cimette di cavolfiore messe da parte e un filo di olio extravergine di oliva e servite, o riponete in frigo fino al momento di servire.