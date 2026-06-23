Estrazione Eurojackpot 23 giugno 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 giugno 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°50 del 23/6/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

24-27-43-48-50

EURONUMERI

4-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+130€ 591.738,50
punti 5+070€ 143.019,80
punti 4+2211€ 7.863,60
punti 4+15774€ 357,70
punti 3+21.10010€ 206,40
punti 4+01.30712€ 126,30
punti 2+216.401186€ 32,00
punti 3+126.023335€ 22,60
punti 3+059.577810€ 18,70
punti 1+287.4331.203€ 15,90
punti 2+1380.3226.024€ 11,00