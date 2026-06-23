Estrazione Eurojackpot 23 giugno 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 23 giugno 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°50 del 23/6/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
24-27-43-48-50
EURONUMERI
4-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 591.738,50
|punti 5+0
|7
|0
|€ 143.019,80
|punti 4+2
|21
|1
|€ 7.863,60
|punti 4+1
|577
|4
|€ 357,70
|punti 3+2
|1.100
|10
|€ 206,40
|punti 4+0
|1.307
|12
|€ 126,30
|punti 2+2
|16.401
|186
|€ 32,00
|punti 3+1
|26.023
|335
|€ 22,60
|punti 3+0
|59.577
|810
|€ 18,70
|punti 1+2
|87.433
|1.203
|€ 15,90
|punti 2+1
|380.322
|6.024
|€ 11,00