Estrazione Eurojackpot 19 giugno 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 giugno 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°49 del 19/6/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
16-27-37-42-45
EURONUMERI
5-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|4
|0
|€ 544.922,80
|punti 5+0
|7
|0
|€ 175.606,30
|punti 4+2
|26
|0
|€ 7.798,50
|punti 4+1
|751
|8
|€ 337,40
|punti 3+2
|1.380
|12
|€ 202,00
|punti 4+0
|1.571
|16
|€ 129,00
|punti 2+2
|20.541
|227
|€ 31,40
|punti 3+1
|32.199
|394
|€ 22,40
|punti 3+0
|76.487
|987
|€ 17,80
|punti 1+2
|106.898
|1.396
|€ 16,00
|punti 2+1
|473.901
|6.049
|€ 10,80