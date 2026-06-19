Estrazione Eurojackpot 19 giugno 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione Eurojackpot di martedì 12 novembre 2024. Numeri vincenti del concorso del 12/11/2024, archivio estrazioni, combinazione e quote in Italia.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 19 giugno 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°49 del 19/6/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

16-27-37-42-45

EURONUMERI

5-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+140€ 544.922,80
punti 5+070€ 175.606,30
punti 4+2260€ 7.798,50
punti 4+17518€ 337,40
punti 3+21.38012€ 202,00
punti 4+01.57116€ 129,00
punti 2+220.541227€ 31,40
punti 3+132.199394€ 22,40
punti 3+076.487987€ 17,80
punti 1+2106.8981.396€ 16,00
punti 2+1473.9016.049€ 10,80