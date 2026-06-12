Estrazione Eurojackpot 12 giugno 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione Eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 giugno 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°47 del 12/6/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

2-4-14-18-28

EURONUMERI

9-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+140€ 502.977,70
punti 5+0130€ 87.278,70
punti 4+2280€ 6.684,00
punti 4+184610€ 276,50
punti 3+21.29021€ 199,40
punti 4+02.32443€ 80,50
punti 2+218.403257€ 32,40
punti 3+133.580510€ 19,80
punti 3+087.9701.305€ 15,40
punti 1+295.4901.206€ 15,40
punti 2+1466.0296.917€ 10,10