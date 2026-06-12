Estrazione Eurojackpot 12 giugno 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 12 giugno 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°47 del 12/6/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
2-4-14-18-28
EURONUMERI
9-11
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|4
|0
|€ 502.977,70
|punti 5+0
|13
|0
|€ 87.278,70
|punti 4+2
|28
|0
|€ 6.684,00
|punti 4+1
|846
|10
|€ 276,50
|punti 3+2
|1.290
|21
|€ 199,40
|punti 4+0
|2.324
|43
|€ 80,50
|punti 2+2
|18.403
|257
|€ 32,40
|punti 3+1
|33.580
|510
|€ 19,80
|punti 3+0
|87.970
|1.305
|€ 15,40
|punti 1+2
|95.490
|1.206
|€ 15,40
|punti 2+1
|466.029
|6.917
|€ 10,10