Estrazione Eurojackpot 5 giugno 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 giugnoo 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 giugno 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°45 del 5/6/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

21-23-44-47-50

EURONUMERI

1-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+121€ 923.584,20
punti 5+040€ 260.429,20
punti 4+2350€ 4.909,40
punti 4+156112€ 382,80
punti 3+21.33820€ 176,50
punti 4+01.25715€ 136,60
punti 2+220.756373€ 26,30
punti 3+127.217425€ 22,40
punti 3+059.056912€ 19,60
punti 1+2116.5611.994€ 12,40
punti 2+1414.0796.784€ 10,50