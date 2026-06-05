Estrazione Eurojackpot 5 giugno 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 giugnoo 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 5 giugno 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°45 del 5/6/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
21-23-44-47-50
EURONUMERI
1-7
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|1
|€ 923.584,20
|punti 5+0
|4
|0
|€ 260.429,20
|punti 4+2
|35
|0
|€ 4.909,40
|punti 4+1
|561
|12
|€ 382,80
|punti 3+2
|1.338
|20
|€ 176,50
|punti 4+0
|1.257
|15
|€ 136,60
|punti 2+2
|20.756
|373
|€ 26,30
|punti 3+1
|27.217
|425
|€ 22,40
|punti 3+0
|59.056
|912
|€ 19,60
|punti 1+2
|116.561
|1.994
|€ 12,40
|punti 2+1
|414.079
|6.784
|€ 10,50