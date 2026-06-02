Estrazione Eurojackpot 2 giugno 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 giugno 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°44 del 2/6/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
2-36-38-40-46
EURONUMERI
7-8
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|1
|€ 1.349.165,80
|punti 5+0
|1
|0
|€ 760.866,70
|punti 4+2
|21
|1
|€ 5.976,30
|punti 4+1
|384
|5
|€ 408,50
|punti 3+2
|932
|6
|€ 185,10
|punti 4+0
|800
|11
|€ 156,80
|punti 2+2
|13.842
|253
|€ 28,90
|punti 3+1
|18.337
|303
|€ 24,30
|punti 3+0
|38.127
|547
|€ 22,20
|punti 1+2
|81.152
|1.521
|€ 13,00
|punti 2+1
|287.233
|4.665
|€ 11,00