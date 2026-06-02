Estrazione Eurojackpot 2 giugno 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 giugno 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 2 giugno 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°44 del 2/6/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

2-36-38-40-46

EURONUMERI

7-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+111€ 1.349.165,80
punti 5+010€ 760.866,70
punti 4+2211€ 5.976,30
punti 4+13845€ 408,50
punti 3+29326€ 185,10
punti 4+080011€ 156,80
punti 2+213.842253€ 28,90
punti 3+118.337303€ 24,30
punti 3+038.127547€ 22,20
punti 1+281.1521.521€ 13,00
punti 2+1287.2334.665€ 11,00