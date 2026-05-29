Estrazione Eurojackpot 29 maggio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione Eurojackpot di venerdì 3 novembre 2023. Numeri vincenti del concorso del 3/11/2023, archivio estrazioni, combinazione e quote in Italia.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 maggio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°41 del 22/5/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

3-20-21-42-49

EURONUMERI

5-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+110€ 1.833.740,50
punti 5+060€ 172.357,40
punti 4+2241€ 7.107,50
punti 4+15987€ 356,50
punti 3+21.36617€ 171,70
punti 4+01.31116€ 130,10
punti 2+220.659320€ 26,30
punti 3+131.802423€ 19,10
punti 3+062.066864€ 18,50
punti 1+2113.1001.890€ 12,70
punti 2+1460.6386.701€ 9,30