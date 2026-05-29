Estrazione Eurojackpot 29 maggio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 29 maggio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°41 del 22/5/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
3-20-21-42-49
EURONUMERI
5-6
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|1
|0
|€ 1.833.740,50
|punti 5+0
|6
|0
|€ 172.357,40
|punti 4+2
|24
|1
|€ 7.107,50
|punti 4+1
|598
|7
|€ 356,50
|punti 3+2
|1.366
|17
|€ 171,70
|punti 4+0
|1.311
|16
|€ 130,10
|punti 2+2
|20.659
|320
|€ 26,30
|punti 3+1
|31.802
|423
|€ 19,10
|punti 3+0
|62.066
|864
|€ 18,50
|punti 1+2
|113.100
|1.890
|€ 12,70
|punti 2+1
|460.638
|6.701
|€ 9,30