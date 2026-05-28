Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro su proposta di Urso e Lollobrigida

Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di nomina di 25 Cavalieri del Lavoro

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Ecco l’elenco completo

ANDRONACO Vincenzo – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero

COIN Roberto – Artigianato Orafo – Veneto

CVETIC Marina – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo

DA ROS Katia – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto

D’AMICO Sabato – Industria Produzione alimentare – Campania

DELLADIO Lorenzo – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino – Alto Adige

DOGLIANI Matterino – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte

FONTANA Giuseppe – Industria Metalmeccanica – Lombardia

FONTANA Sergio – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia

GIRONDI Giorgio – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto

GOZZI Antonio – Industria Siderurgica – Liguria

GRITTI Gioconda – Terziario Ristorazione – Lombardia

IBBA Giangiacomo – Terziario Grande distribuzione – Sardegna

INVERNIZZI Ambrogio – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte

LASTRUCCI Carlo — Industria Elettronica – Toscana

MARSIAJ Giorgio – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte

MORO Elisabetta – Industria Macchine dosatura – Veneto

NEGRO Giancarlo – Terziario Servizi informatici – Puglia

PALLINI Micaela – Industria Distilleria – Lazio

PIRACCINI Bruno – Industria Ortofrutta – Emilia – Romagna

PONTI Giacomo – Industria Alimentare – Piemonte

SORBINI Alberto – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia

TROMBETTI Marco – Terziario Informatica – Lazio

VITALE Giuseppa – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia

ZUCCHI Patrizia – Industria Distribuzione energia – Emilia – Romagna

Lollobrigida: “Grazie al presidente Mattarella per l’attenzione al settore agroalimentare”

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per aver tenuto in così alta considerazione, anche in questa occasione, il mondo dell’agricoltura e le produzioni legate alla qualità del made in Italy. La presenza di autorevoli esponenti del settore primario e della trasformazione agroalimentare tra i nuovi insigniti dell’onoreficenza è il segno tangibile della centralità che questo settore riveste per l’economia, l’identità e il futuro dell’Italia.

Rivolgo le mie più vive congratulazioni a tutti i nuovi Cavalieri del Lavoro. Un riconoscimento prestigioso che premia l’eccellenza, la dedizione e la capacità d’impresa di donne e uomini che fanno grande la nostra bella Italia. A tutti loro giungano i miei migliori auguri, con la certezza che continueranno a essere un modello di innovazione, sostenibilità e crescita per l’intero sistema produttivo italiano”. Così in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.