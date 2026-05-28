Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro su proposta di Urso e Lollobrigida

Il Presidente Mattarella ha firmato i decreti di nomina di 25 Cavalieri del Lavoro
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo
- ANDRONACO Vincenzo – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero
- COIN Roberto – Artigianato Orafo – Veneto
- CVETIC Marina – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo
- DA ROS Katia – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto
- D’AMICO Sabato – Industria Produzione alimentare – Campania
- DELLADIO Lorenzo – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino – Alto Adige
- DOGLIANI Matterino – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte
- FONTANA Giuseppe – Industria Metalmeccanica – Lombardia
- FONTANA Sergio – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia
- GIRONDI Giorgio – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto
- GOZZI Antonio – Industria Siderurgica – Liguria
- GRITTI Gioconda – Terziario Ristorazione – Lombardia
- IBBA Giangiacomo – Terziario Grande distribuzione – Sardegna
- INVERNIZZI Ambrogio – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte
- LASTRUCCI Carlo — Industria Elettronica – Toscana
- MARSIAJ Giorgio – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte
- MORO Elisabetta – Industria Macchine dosatura – Veneto
- NEGRO Giancarlo – Terziario Servizi informatici – Puglia
- PALLINI Micaela – Industria Distilleria – Lazio
- PIRACCINI Bruno – Industria Ortofrutta – Emilia – Romagna
- PONTI Giacomo – Industria Alimentare – Piemonte
- SORBINI Alberto – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia
- TROMBETTI Marco – Terziario Informatica – Lazio
- VITALE Giuseppa – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia
- ZUCCHI Patrizia – Industria Distribuzione energia – Emilia – Romagna
Lollobrigida: “Grazie al presidente Mattarella per l’attenzione al settore agroalimentare”
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per aver tenuto in così alta considerazione, anche in questa occasione, il mondo dell’agricoltura e le produzioni legate alla qualità del made in Italy. La presenza di autorevoli esponenti del settore primario e della trasformazione agroalimentare tra i nuovi insigniti dell’onoreficenza è il segno tangibile della centralità che questo settore riveste per l’economia, l’identità e il futuro dell’Italia.
Rivolgo le mie più vive congratulazioni a tutti i nuovi Cavalieri del Lavoro. Un riconoscimento prestigioso che premia l’eccellenza, la dedizione e la capacità d’impresa di donne e uomini che fanno grande la nostra bella Italia. A tutti loro giungano i miei migliori auguri, con la certezza che continueranno a essere un modello di innovazione, sostenibilità e crescita per l’intero sistema produttivo italiano”. Così in una nota il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.