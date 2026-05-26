Estrazione Eurojackpot 26 maggio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 maggio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°42 del 26/5/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
5-11-23-33-42
EURONUMERI
10-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 120.000.000,00
|punti 5+1
|5
|0
|€ 4.042.351,00
|punti 5+0
|18
|0
|€ 96.939,40
|punti 4+2
|64
|1
|€ 4.497,10
|punti 4+1
|1.208
|10
|€ 297,80
|punti 3+2
|2.189
|29
|€ 180,70
|punti 4+0
|3.386
|38
|€ 85,00
|punti 2+2
|30.399
|283
|€ 30,10
|punti 3+1
|49.393
|504
|€ 20,70
|punti 3+0
|137.819
|1.627
|€ 14,70
|punti 1+2
|158.322
|1.445
|€ 14,70
|punti 2+1
|688.846
|6.978
|€ 10,60