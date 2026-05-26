Estrazione Eurojackpot 26 maggio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 26 maggio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°42 del 26/5/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

5-11-23-33-42

EURONUMERI

10-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 120.000.000,00
punti 5+150€ 4.042.351,00
punti 5+0180€ 96.939,40
punti 4+2641€ 4.497,10
punti 4+11.20810€ 297,80
punti 3+22.18929€ 180,70
punti 4+03.38638€ 85,00
punti 2+230.399283€ 30,10
punti 3+149.393504€ 20,70
punti 3+0137.8191.627€ 14,70
punti 1+2158.3221.445€ 14,70
punti 2+1688.8466.978€ 10,60