Estrazione Eurojackpot 22 maggio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 maggio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°41 del 22/5/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
5-34-35-42-46
EURONUMERI
3-5
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|10
|0
|€ 2.351.253,50
|punti 5+0
|9
|0
|€ 244.916,50
|punti 4+2
|59
|0
|€ 6.162,40
|punti 4+1
|1.275
|16
|€ 356,40
|punti 3+2
|3.462
|44
|€ 146,10
|punti 4+0
|2.446
|16
|€ 146,10
|punti 2+2
|64.343
|624
|€ 19,40
|punti 3+1
|61.627
|519
|€ 19,40
|punti 3+0
|126.270
|904
|€ 19,40
|punti 1+2
|297.379
|2.938
|€ 10,30
|punti 2+1
|955.291
|8.060
|€ 9,60