Estrazione Eurojackpot 22 maggio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 22 maggio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°41 del 22/5/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

5-34-35-42-46

EURONUMERI

3-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+1100€ 2.351.253,50
punti 5+090€ 244.916,50
punti 4+2590€ 6.162,40
punti 4+11.27516€ 356,40
punti 3+23.46244€ 146,10
punti 4+02.44616€ 146,10
punti 2+264.343624€ 19,40
punti 3+161.627519€ 19,40
punti 3+0126.270904€ 19,40
punti 1+2297.3792.938€ 10,30
punti 2+1955.2918.060€ 9,60