Risotto alle fragole con Dadocrema Bauer Carne: ingredienti e ricetta

Risotto alle fragole con Dadocrema Bauer Carne. Un’interpretazione contemporanea del classico risotto italiano

Un risotto che rompe le convenzioni e riscrive il concetto stesso di equilibrio a tavola. Il Risotto alle fragole è una proposta sorprendente, in cui la cremosità tipica della tradizione italiana incontra note fresche e inaspettate, dando vita a un piatto dal carattere contemporaneo, fresco e raffinato.

In questa ricetta, la fragola non è semplice guarnizione, ma ingrediente protagonista: si integra al riso durante la cottura, dialogando con la dolcezza naturale del pomodoro e la profondità del brodo realizzato con Dadocrema Bauer Carne, fino a comporre una struttura armonica e avvolgente. Il risultato è un primo piatto che gioca sul contrasto, mantenendo però una coerenza gustativa elegante e ben definita, pensato per stupire senza eccessi e per raccontare una cucina creativa, essenziale e consapevole.

INGREDIENTI

350 g di riso

300 g di fragole

200 g di pomodori

80 g di burro

parmigiano reggiano grattugiato qb

1 cipolla bianca

Dadocrema Bauer Carne

sale

pepe

PREPARAZIONE

In un tegame antiaderente scaldare un filino d’olio evo, tostare il riso a fiamma bassa mescolandolo continuamente. Aggiungete la cipolla tagliata finemente e il riso per la tostatura. Successivamente aggiungere le fragole. Aggiungete il brodo creato con due cucchiai di Dadocrema Bauer Carne precedentemente portato a bollore. Continuate a girare fino alla completa cottura del riso (vi serviranno 15 minuti). Spegnete, mantecare con un cucchiaio di Dadocrema Bauer Carne e parmigiano, attendete un paio di minuti e servite guarnendo i piatti con le fragole, il basilico e i pomodori avanzati.

Ricetta a cura di Federica Anita Visconti