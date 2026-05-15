Eurovision 2026, due scommettitori su tre credono nella vittoria di Sal Da Vinci

La finalissima, in programma domani al Wiener Stadthalle di Vienna, ha sempre un grande favorito: per i bookie è la Finlandia

Non solo il più virale e amato sui social, Sal Da Vinci convince anche gli scommettitori. Infatti, si legge su Agipronews, circa due italiani su tre, per la precisione il 64% degli scommettitori Goldbet, ha scelto il cantautore napoletano come prossimo vincitore dell’Eurovision.

La finalissima, in programma domani 16 maggio al Wiener Stadthalle di Vienna, ha sempre un grande favorito: per i bookie, la Finlandia in gara con “Liekinheitin” di Linda Lampenius e Pete Parkkonen, comanda a 1,70 su William Hill, seguita dall’Australia, outsider alla vigilia ma che ha stupito nell’esibizione della semifinale con “Eclipse” di Delta Goodrem, ora fissata 5,00. Conclude il podio proprio “Per sempre sì” a quota 10,00. Per Sal da Vinci, che vuole riportare l’Italia sul tetto d’Europa cinque anni dopo i Maneskin, ancora più concrete le possibilità di podio, a 5,00.

Nonostante il dominio in lavagna della Finlandia, gli analisti vedono una finale molto equilibrata: si vincerà con un punteggio inferiore ai 450 punti (1,70) e con un vantaggio del primo sul secondo di meno di punti (2,60). Occhio anche alle parti basse della classifica. Per la “maglia nera” dell’Eurovision 2026 Regno Unito (2,50) in pole sull’Austria.

Manca sempre meno al grande show

Sal Da Vinci salirà sul palco della Wiener Stadthalle per ventiduesimo su venticinque artisti in gara, quasi un “dulcis in fundo” perfetto per attirare l’attenzione del pubblico a ridosso della fine dei giochi. L’obiettivo è semplice: far sì che quel clamoroso ciclone social che lo ha accompagnato in questi giorni si abbatta anche sul palco di Vienna, trasformando i clic e i trend online in voti pesanti capaci di ribaltare i pronostici e portarlo al successo.