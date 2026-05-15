Estrazione Eurojackpot 15 maggio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 15 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 15 maggio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°39 del 15/5/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

1-32-33-36-37

EURONUMERI

7-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 1.655.835,90
punti 5+0110€ 169.784,40
punti 4+2300€ 10.268,70
punti 4+18407€ 458,40
punti 3+21.86616€ 227,00
punti 4+02.04816€ 150,40
punti 2+229.625252€ 33,10
punti 3+141.499307€ 26,40
punti 3+096.735787€ 21,40
punti 1+2167.5241.623€ 15,50
punti 2+1679.5106.305€ 11,50