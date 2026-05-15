Estrazione Eurojackpot 15 maggio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 15 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 15 maggio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°39 del 15/5/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
1-32-33-36-37
EURONUMERI
7-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 1.655.835,90
|punti 5+0
|11
|0
|€ 169.784,40
|punti 4+2
|30
|0
|€ 10.268,70
|punti 4+1
|840
|7
|€ 458,40
|punti 3+2
|1.866
|16
|€ 227,00
|punti 4+0
|2.048
|16
|€ 150,40
|punti 2+2
|29.625
|252
|€ 33,10
|punti 3+1
|41.499
|307
|€ 26,40
|punti 3+0
|96.735
|787
|€ 21,40
|punti 1+2
|167.524
|1.623
|€ 15,50
|punti 2+1
|679.510
|6.305
|€ 11,50