Estrazione Eurojackpot 8 maggio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 maggio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°37 del 8/5/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
3-17-18-31-41
EURONUMERI
6-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|5
|0
|€ 848.825,90
|punti 5+0
|4
|0
|€ 350.236,20
|punti 4+2
|43
|2
|€ 5.374,00
|punti 4+1
|766
|10
|€ 377,00
|punti 3+2
|1.614
|16
|€ 196,80
|punti 4+0
|1.882
|17
|€ 122,70
|punti 2+2
|24.460
|338
|€ 30,10
|punti 3+1
|35.807
|413
|€ 22,90
|punti 3+0
|93.174
|1.170
|€ 16,70
|punti 1+2
|130.133
|1.888
|€ 14,90
|punti 2+1
|531.026
|6.831
|€ 11,00