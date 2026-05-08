Estrazione Eurojackpot 8 maggio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione Eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 8 maggio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°37 del 8/5/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

3-17-18-31-41

EURONUMERI

6-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+150€ 848.825,90
punti 5+040€ 350.236,20
punti 4+2432€ 5.374,00
punti 4+176610€ 377,00
punti 3+21.61416€ 196,80
punti 4+01.88217€ 122,70
punti 2+224.460338€ 30,10
punti 3+135.807413€ 22,90
punti 3+093.1741.170€ 16,70
punti 1+2130.1331.888€ 14,90
punti 2+1531.0266.831€ 11,00