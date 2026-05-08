Baked potatoes con mele Topaz Bio Val Venosta: la ricetta

Le baked potatoes con mele Topaz Bio Val Venosta combinano sapori rustici e contrasti perfettamente equilibrati

Le baked potatoes con mele Topaz Bio Val Venosta combinano sapori rustici e contrasti perfettamente equilibrati. La freschezza delle mele incontra lo speck croccante e la morbidezza della panna acida, dando vita a un ripieno ricco e sorprendente.

Perfette come piatto unico per una cena informale o come proposta sfiziosa da condividere, queste baked potatoes conquistano il palato con il loro gioco di consistenze, trasformando pochi ingredienti in un’esperienza di gusto memorabile.

Tempo di preparazione 20 minuti

Tempo di cottura 50 minuti

Difficoltà facile

Ingredienti

Per 6 baked potatoes

6 patate medie

q.b. olio extravergine di oliva

2 cipollotti (parte verde)

100 g Speck (a fette di ca. 2 mm)

1 mela Topaz bio Val Venosta

350 g panna acida

q.b. sale

q.b. pepe

Preparazione

Premessa

Per preparare le baked potatoes con mele Topaz bio e speck, preriscaldare il forno a 200 °C (ventilato).

Lavare accuratamente le patate strofinandole con una paglietta per rimuovere ogni residuo di terra. Bucherellare più volte la superficie con una forchetta, quindi spennellare con olio extravergine di oliva e condire con sale e pepe.

Disporre le patate in una pirofila e infornare per circa 45 minuti. Per verificare il grado di cottura, infilzarle con una forchetta: dovranno risultare morbidissime all’interno.

Per il condimento

Lavare i cipollotti, affettare finemente la parte verde e mettere da parte.

Tagliare le fette di speck a quadratini. Scaldare una padella e rosolare lo speck per un paio di minuti, mescolando di tanto in tanto.

Nel frattempo lavare la mela Topaz bio e tagliarla a piccoli cubetti. Unire i cubetti di mela allo speck, aggiungere un filo di olio extravergine di oliva e far rosolare il tutto per 1–2 minuti, mescolando ogni tanto, fino a quando le mele saranno leggermente dorate ma ancora croccanti. Togliere quindi dal fuoco e mettere da parte. Mettere la panna acida in una ciotolina, salare, pepare e mescolare fino a ottenere una crema omogenea.

Ultimazione

Quando le patate saranno cotte, toglierle dal forno e praticare un’incisione sul lato superiore di ciascuna patata, aprendole leggermente. Schiacciare delicatamente l’interno con una forchetta, quindi farcire con la panna acida e il mix di mele Topaz bio e speck.

Completare con i cipollotti affettati e servire subito.

Ricetta a cura di Julia Morat