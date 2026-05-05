Estrazione Eurojackpot 5 maggio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 5 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 5 maggio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°36 del 5/5/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
1-30-33-34-43
EURONUMERI
5-10
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+0
|3
|0
|€ 330.848,90
|punti 4+2
|32
|1
|€ 5.116,20
|punti 4+1
|497
|2
|€ 411,70
|punti 3+2
|1.178
|14
|€ 191,00
|punti 4+0
|1.108
|9
|€ 147,70
|punti 2+2
|19.281
|278
|€ 27,00
|punti 3+1
|23.313
|309
|€ 25,00
|punti 3+0
|52.679
|807
|€ 20,90
|punti 1+2
|114.536
|1.849
|€ 12,00
|punti 2+1
|371.368
|5.382
|€ 11,10