Estrazione Eurojackpot 5 maggio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 5 maggio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 5 maggio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°36 del 5/5/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

1-30-33-34-43

EURONUMERI

5-10

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+100€ 0,00
punti 5+030€ 330.848,90
punti 4+2321€ 5.116,20
punti 4+14972€ 411,70
punti 3+21.17814€ 191,00
punti 4+01.1089€ 147,70
punti 2+219.281278€ 27,00
punti 3+123.313309€ 25,00
punti 3+052.679807€ 20,90
punti 1+2114.5361.849€ 12,00
punti 2+1371.3685.382€ 11,10