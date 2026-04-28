Estrazione Eurojackpot 28 aprile 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 aprile 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 aprile 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°34 del 28/4/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
19-20-41-43-46
EURONUMERI
5-7
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|3
|0
|€ 507.454,50
|punti 5+0
|6
|0
|€ 143.090,30
|punti 4+2
|21
|0
|€ 6.743,50
|punti 4+1
|416
|5
|€ 425,50
|punti 3+2
|1.143
|15
|€ 170,30
|punti 4+0
|948
|14
|€ 149,30
|punti 2+2
|18.671
|305
|€ 24,30
|punti 3+1
|20.663
|312
|€ 24,30
|punti 3+0
|44.152
|672
|€ 21,60
|punti 1+2
|110.413
|1.981
|€ 10,80
|punti 2+1
|340.883
|5.989
|€ 10,50