Estrazione Eurojackpot 28 aprile 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 aprile 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 28 aprile 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°34 del 28/4/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

19-20-41-43-46

EURONUMERI

5-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+130€ 507.454,50
punti 5+060€ 143.090,30
punti 4+2210€ 6.743,50
punti 4+14165€ 425,50
punti 3+21.14315€ 170,30
punti 4+094814€ 149,30
punti 2+218.671305€ 24,30
punti 3+120.663312€ 24,30
punti 3+044.152672€ 21,60
punti 1+2110.4131.981€ 10,80
punti 2+1340.8835.989€ 10,50