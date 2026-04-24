Estrazione Eurojackpot 24 aprile 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 aprile 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione Eurojackpot di martedì 12 novembre 2024. Numeri vincenti del concorso del 12/11/2024, archivio estrazioni, combinazione e quote in Italia.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 aprile 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°33 del 24/4/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

6-21-29-39-44

EURONUMERI

1-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 972.028,00
punti 5+0101€ 109.635,70
punti 4+2351€ 5.166,90
punti 4+16642€ 340,40
punti 3+21.44817€ 171,70
punti 4+01.41719€ 127,60
punti 2+220.941300€ 27,50
punti 3+129.408411€ 21,90
punti 3+067.140912€ 18,10
punti 1+2113.6101.636€ 13,40
punti 2+1440.5986.520€ 10,40