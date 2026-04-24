Estrazione Eurojackpot 24 aprile 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 aprile 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 14 aprile 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°33 del 24/4/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
6-21-29-39-44
EURONUMERI
1-5
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 972.028,00
|punti 5+0
|10
|1
|€ 109.635,70
|punti 4+2
|35
|1
|€ 5.166,90
|punti 4+1
|664
|2
|€ 340,40
|punti 3+2
|1.448
|17
|€ 171,70
|punti 4+0
|1.417
|19
|€ 127,60
|punti 2+2
|20.941
|300
|€ 27,50
|punti 3+1
|29.408
|411
|€ 21,90
|punti 3+0
|67.140
|912
|€ 18,10
|punti 1+2
|113.610
|1.636
|€ 13,40
|punti 2+1
|440.598
|6.520
|€ 10,40