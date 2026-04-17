Estrazione Superenalotto 17 aprile 2026: numeri e quote


Estrazione Superenalotto del 17/4/2026: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot

superenalotto estrazione oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 17 aprile 2026, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n° 62 del 17/4/2026

13-27-45-53-57-84

Numero Jolly

34

Numero Superstar

63

Quote Superenalotto

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60 0,00
punti 5+10 0,00
punti 56 24.640,69
punti 4394 384,08
punti 315.315 29,64
punti 2243.978 5,77

Quote Superstar

CategoriaNumero VinciteLe Quote
6 stella (superbonus prima categoria)0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria)0 0,00
5 stella0 0,00
4 stella3 38.408,00
3 stella105 2.964,00
2 stella1.293 100,00
1 stella7.739 10,00
0 stella17.866 5,00