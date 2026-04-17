Estrazione Eurojackpot 17 aprile 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 aprile 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 17 aprile 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°31 del 17/4/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
16-31-35-43-44
EURONUMERI
2-9
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+0
|3
|0
|€ 342.237,00
|punti 4+2
|29
|0
|€ 5.839,80
|punti 4+1
|545
|3
|€ 388,40
|punti 3+2
|1.505
|17
|€ 154,70
|punti 4+0
|1.179
|14
|€ 143,60
|punti 2+2
|22.858
|319
|€ 23,60
|punti 3+1
|25.969
|329
|€ 23,20
|punti 3+0
|56.037
|713
|€ 20,30
|punti 1+2
|129.753
|1.909
|€ 11,00
|punti 2+1
|394.553
|5.419
|€ 10,80