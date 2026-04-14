Estrazione Eurojackpot 14 aprile 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 aprile 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 14 aprile 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°30 del 14/4/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

1-6-11-18-48

EURONUMERI

10-12

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+100€ 0,00
punti 5+070€ 134.418,50
punti 4+2251€ 6.208,10
punti 4+146810€ 414,50
punti 3+21.01318€ 210,60
punti 4+01.57621€ 98,40
punti 2+215.341338€ 32,20
punti 3+123.686425€ 23,30
punti 3+069.4501.370€ 15,90
punti 1+278.5461.609€ 15,90
punti 2+1343.7786.521€ 11,40