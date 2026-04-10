Estrazione Eurojackpot 10 aprile 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 aprile 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 10 aprile 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°29 del 10/4/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
1-6-11-18-48
EURONUMERI
10-12
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+0
|7
|0
|€ 134.418,50
|punti 4+2
|25
|1
|€ 6.208,10
|punti 4+1
|468
|10
|€ 414,50
|punti 3+2
|1.013
|18
|€ 210,60
|punti 4+0
|1.576
|21
|€ 98,40
|punti 2+2
|15.341
|338
|€ 32,20
|punti 3+1
|23.686
|425
|€ 23,30
|punti 3+0
|69.450
|1.370
|€ 15,90
|punti 1+2
|78.546
|1.609
|€ 15,90
|punti 2+1
|343.778
|6.521
|€ 11,40