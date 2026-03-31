Estrazione Eurojackpot 31 marzo 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 31 marzo 2026: i numeri vincenti. Stasera centrato il super jackpot

Estrazione eurojackpot di oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 31 marzo 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°26 del 31/3/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

5-15-18-20-35

EURONUMERI

7-8

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+210€ 70.718.366,90
punti 5+130€ 625.615,20
punti 5+030€ 352.817,80
punti 4+2401€ 4.364,70
punti 4+175910€ 287,50
punti 3+21.70922€ 140,40
punti 4+01.60824€ 108,50
punti 2+223.241440€ 23,90
punti 3+136.903643€ 16,80
punti 3+074.0301.207€ 15,90
punti 1+2115.9732.171€ 12,70
punti 2+1496.0638.441€ 8,90