Estrazione Eurojackpot 31 marzo 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 31 marzo 2026: i numeri vincenti. Stasera centrato il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 31 marzo 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°26 del 31/3/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
5-15-18-20-35
EURONUMERI
7-8
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|1
|0
|€ 70.718.366,90
|punti 5+1
|3
|0
|€ 625.615,20
|punti 5+0
|3
|0
|€ 352.817,80
|punti 4+2
|40
|1
|€ 4.364,70
|punti 4+1
|759
|10
|€ 287,50
|punti 3+2
|1.709
|22
|€ 140,40
|punti 4+0
|1.608
|24
|€ 108,50
|punti 2+2
|23.241
|440
|€ 23,90
|punti 3+1
|36.903
|643
|€ 16,80
|punti 3+0
|74.030
|1.207
|€ 15,90
|punti 1+2
|115.973
|2.171
|€ 12,70
|punti 2+1
|496.063
|8.441
|€ 8,90