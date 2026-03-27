Estrazione Eurojackpot 27 marzo 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 27 marzo 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 27 marzo 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°25 del 27/3/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
21-23-25-38-40
EURONUMERI
7-11
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|6
|0
|€ 368.103,90
|punti 5+0
|15
|0
|€ 83.037,30
|punti 4+2
|32
|0
|€ 6.420,40
|punti 4+1
|740
|12
|€ 347,00
|punti 3+2
|1.374
|17
|€ 205,60
|punti 4+0
|1.803
|22
|€ 113,90
|punti 2+2
|20.771
|280
|€ 31,50
|punti 3+1
|31.904
|448
|€ 22,90
|punti 3+0
|75.539
|893
|€ 18,30
|punti 1+2
|115.879
|1.858
|€ 14,90
|punti 2+1
|483.481
|6.344
|€ 10,70