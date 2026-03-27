Estrazione Eurojackpot 27 marzo 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 27 marzo 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione eurojackpot di oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 27 marzo 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°25 del 27/3/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

21-23-25-38-40

EURONUMERI

7-11

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+160€ 368.103,90
punti 5+0150€ 83.037,30
punti 4+2320€ 6.420,40
punti 4+174012€ 347,00
punti 3+21.37417€ 205,60
punti 4+01.80322€ 113,90
punti 2+220.771280€ 31,50
punti 3+131.904448€ 22,90
punti 3+075.539893€ 18,30
punti 1+2115.8791.858€ 14,90
punti 2+1483.4816.344€ 10,70