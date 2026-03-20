Estrazione Eurojackpot 20 marzo 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 marzo 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot oggi

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 marzo 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°23 del 20/3/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

2-17-21-25-30

EURONUMERI

2-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 996.820,70
punti 5+060€ 187.386,80
punti 4+2482€ 3.863,60
punti 4+183115€ 278,90
punti 3+22.12649€ 119,90
punti 4+01.86026€ 99,70
punti 2+228.985508€ 20,30
punti 3+136.361603€ 18,10
punti 3+076.4351.272€ 16,30
punti 1+2143.4442.176€ 10,90
punti 2+1504.5138.000€ 9,30