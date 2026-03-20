Estrazione Eurojackpot 20 marzo 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 marzo 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 marzo 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°23 del 20/3/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
2-17-21-25-30
EURONUMERI
2-6
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 996.820,70
|punti 5+0
|6
|0
|€ 187.386,80
|punti 4+2
|48
|2
|€ 3.863,60
|punti 4+1
|831
|15
|€ 278,90
|punti 3+2
|2.126
|49
|€ 119,90
|punti 4+0
|1.860
|26
|€ 99,70
|punti 2+2
|28.985
|508
|€ 20,30
|punti 3+1
|36.361
|603
|€ 18,10
|punti 3+0
|76.435
|1.272
|€ 16,30
|punti 1+2
|143.444
|2.176
|€ 10,90
|punti 2+1
|504.513
|8.000
|€ 9,30