Estrazione Eurojackpot 13 marzo 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 marzo 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

Estrazione Eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 marzo 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°21 del 13/3/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

7-23-37-44-47

EURONUMERI

2-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE
in EUROPA		 NUMERO VINCITE
in ITALIA		 LE QUOTE
punti 5+2 0 0 € 0,00
punti 5+1 8 0 € 246.332,80
punti 5+0 6 1 € 185.226,90
punti 4+2 66 3 € 2.777,50
punti 4+1 1.077 8 € 212,70
punti 3+2 2.100 36 € 120,00
punti 4+0 2.443 31 € 75,00
punti 2+2 26.011 380 € 22,40
punti 3+1 38.786 542 € 16,80
punti 3+0 90.214 1.458 € 13,70
punti 1+2 133.293 1.949 € 11,60
punti 2+1 485.782 7.031 € 9,50