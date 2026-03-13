Estrazione Eurojackpot 13 marzo 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 marzo 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 marzo 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°21 del 13/3/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
7-23-37-44-47
EURONUMERI
2-6
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|8
|0
|€ 246.332,80
|punti 5+0
|6
|1
|€ 185.226,90
|punti 4+2
|66
|3
|€ 2.777,50
|punti 4+1
|1.077
|8
|€ 212,70
|punti 3+2
|2.100
|36
|€ 120,00
|punti 4+0
|2.443
|31
|€ 75,00
|punti 2+2
|26.011
|380
|€ 22,40
|punti 3+1
|38.786
|542
|€ 16,80
|punti 3+0
|90.214
|1.458
|€ 13,70
|punti 1+2
|133.293
|1.949
|€ 11,60
|punti 2+1
|485.782
|7.031
|€ 9,50