Estrazione Eurojackpot 6 marzo 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 6 marzo 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°19 del 6/3/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
8-17-26-31-47
EURONUMERI
1-6