Ricetta FAJITAS DI MANZO E POLLO, un’esplosione di sapori tex-mex

Le fajitas di manzo e pollo sono l’idea perfetta per portare in tavola qualcosa di semplice ma ricco di carattere

Colori accesi, profumi speziati e tutta l’energia della cucina tex-mex in un piatto conviviale e irresistibile: le fajitas di manzo e pollo sono l’idea perfetta per portare in tavola qualcosa di semplice ma ricco di carattere.

Nate nella tradizione messicana e diventate celebri nella versione texana, le fajitas prendono il nome da “faja”, che significa “striscia”: un chiaro riferimento al taglio sottile della carne, protagonista della ricetta. Servite calde e sfrigolanti, sono pensate per essere assemblate al momento, ognuno secondo il proprio gusto, in un rito informale che profuma di festa e condivisione.

A dare profondità al tutto, un tocco di Dadocrema Carne Bauer, che esalta il gusto e rende il ripieno ancora più intenso e armonioso!

Ricetta di Gabriella Gasparini

DIFFICOLTÀ

Facile

PREPARAZIONE

30 minuti

INGREDIENTI, per 4 persone

200 g di fettine di pollo

200 g di fettine di manzo

1 lime

Foglie di coriandolo o prezzemolo

Semi di cumino

1 peperoncino

8 tortillas di mais

1 avocado maturo

1 cipolla

1 peperone rosso

1 peperone giallo

3 pomodorini ciliegino

1 cucchiaino di Dadocrema Carne Bauer

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Un goccio d’acqua

PREPARAZIONE

Taglia la carne a striscioline e mettila a marinare con scorza e succo di lime, coriandolo o prezzemolo, cumino, sale e pepe.

Lava i peperoni, elimina i semi e tagliali a strisce sottili.

In una padella antiaderente fai rosolare la cipolla tritata con un filo d’olio, aggiungi i peperoni e cuoci per qualche minuto.

Unisci la carne marinata, aggiungi il Dadocrema Carne Bauer e sfuma con un goccio d’acqua.

Cuoci fino a ottenere una carne morbida e ben insaporita.

Scalda le tortillas su una padella calda.

Prepara la salsa guacamole con la polpa di avocado, succo di lime, sale, pepe, cipolla, pomodorini a pezzetti e un pizzico di peperoncino.

Farcisci le tortillas con carne, peperoni e salsa guacamole.