Ricetta FAJITAS DI MANZO E POLLO, un’esplosione di sapori tex-mex

Le fajitas di manzo e pollo sono l’idea perfetta per portare in tavola qualcosa di semplice ma ricco di carattere
Colori accesi, profumi speziati e tutta l’energia della cucina tex-mex in un piatto conviviale e irresistibile: le fajitas di manzo e pollo sono l’idea perfetta per portare in tavola qualcosa di semplice ma ricco di carattere.
Nate nella tradizione messicana e diventate celebri nella versione texana, le fajitas prendono il nome da “faja”, che significa “striscia”: un chiaro riferimento al taglio sottile della carne, protagonista della ricetta. Servite calde e sfrigolanti, sono pensate per essere assemblate al momento, ognuno secondo il proprio gusto, in un rito informale che profuma di festa e condivisione.
A dare profondità al tutto, un tocco di Dadocrema Carne Bauer, che esalta il gusto e rende il ripieno ancora più intenso e armonioso!
Ricetta di Gabriella Gasparini
DIFFICOLTÀ
Facile
PREPARAZIONE
30 minuti
INGREDIENTI, per 4 persone
200 g di fettine di pollo
200 g di fettine di manzo
1 lime
Foglie di coriandolo o prezzemolo
Semi di cumino
1 peperoncino
8 tortillas di mais
1 avocado maturo
1 cipolla
1 peperone rosso
1 peperone giallo
3 pomodorini ciliegino
1 cucchiaino di Dadocrema Carne Bauer
Sale e pepe q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
Un goccio d’acqua
PREPARAZIONE
Taglia la carne a striscioline e mettila a marinare con scorza e succo di lime, coriandolo o prezzemolo, cumino, sale e pepe.
Lava i peperoni, elimina i semi e tagliali a strisce sottili.
In una padella antiaderente fai rosolare la cipolla tritata con un filo d’olio, aggiungi i peperoni e cuoci per qualche minuto.
Unisci la carne marinata, aggiungi il Dadocrema Carne Bauer e sfuma con un goccio d’acqua.
Cuoci fino a ottenere una carne morbida e ben insaporita.
Scalda le tortillas su una padella calda.
Prepara la salsa guacamole con la polpa di avocado, succo di lime, sale, pepe, cipolla, pomodorini a pezzetti e un pizzico di peperoncino.
Farcisci le tortillas con carne, peperoni e salsa guacamole.