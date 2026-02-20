Estrazione Eurojackpot 20 febbraio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 febbraio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Estrazione Eurojackpot n°15 del 20/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

11-17-23-36-40

EURONUMERI

5-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+170€ 314.298,90
punti 5+090€ 137.861,10
punti 4+2380€ 5.385,70
punti 4+11.01517€ 252,00
punti 3+21.90533€ 147,70
punti 4+02.11526€ 96,70
punti 2+226.861422€ 24,20
punti 3+141.653617€ 17,50
punti 3+085.3521.238€ 16,10
punti 1+2137.5222.045€ 12,50
punti 2+1570.5728.648€ 9,10