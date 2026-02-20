Estrazione Eurojackpot 20 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 febbraio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°15 del 20/2/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
11-17-23-36-40
EURONUMERI
5-6
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|7
|0
|€ 314.298,90
|punti 5+0
|9
|0
|€ 137.861,10
|punti 4+2
|38
|0
|€ 5.385,70
|punti 4+1
|1.015
|17
|€ 252,00
|punti 3+2
|1.905
|33
|€ 147,70
|punti 4+0
|2.115
|26
|€ 96,70
|punti 2+2
|26.861
|422
|€ 24,20
|punti 3+1
|41.653
|617
|€ 17,50
|punti 3+0
|85.352
|1.238
|€ 16,10
|punti 1+2
|137.522
|2.045
|€ 12,50
|punti 2+1
|570.572
|8.648
|€ 9,10