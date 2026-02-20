Estrazione Eurojackpot 20 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 20 febbraio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°15 del 20/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

11-17-23-36-40

EURONUMERI

5-6

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 7 0 € 314.298,90 punti 5+0 9 0 € 137.861,10 punti 4+2 38 0 € 5.385,70 punti 4+1 1.015 17 € 252,00 punti 3+2 1.905 33 € 147,70 punti 4+0 2.115 26 € 96,70 punti 2+2 26.861 422 € 24,20 punti 3+1 41.653 617 € 17,50 punti 3+0 85.352 1.238 € 16,10 punti 1+2 137.522 2.045 € 12,50 punti 2+1 570.572 8.648 € 9,10