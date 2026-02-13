Estrazione Eurojackpot 13 febbraio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 febbraio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°13 del 13/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

1-21-44-45-46

EURONUMERI

2-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 1.055.924,00
punti 5+060€ 198.497,30
punti 4+2320€ 6.139,00
punti 4+15476€ 448,90
punti 3+21.46716€ 184,10
punti 4+01.20113€ 163,50
punti 2+224.796356€ 25,50
punti 3+127.005349€ 25,50
punti 3+058.813788€ 22,50
punti 1+2154.8482.085€ 11,00
punti 2+1444.6536.102€ 11,00