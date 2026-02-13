Estrazione Eurojackpot 13 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 febbraio 2026

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°13 del 13/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

1-21-44-45-46

EURONUMERI

2-7

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 1.055.924,00 punti 5+0 6 0 € 198.497,30 punti 4+2 32 0 € 6.139,00 punti 4+1 547 6 € 448,90 punti 3+2 1.467 16 € 184,10 punti 4+0 1.201 13 € 163,50 punti 2+2 24.796 356 € 25,50 punti 3+1 27.005 349 € 25,50 punti 3+0 58.813 788 € 22,50 punti 1+2 154.848 2.085 € 11,00 punti 2+1 444.653 6.102 € 11,00