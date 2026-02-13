Estrazione Eurojackpot 13 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 febbraio 2026
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°13 del 13/2/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
1-21-44-45-46
EURONUMERI
2-7
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 1.055.924,00
|punti 5+0
|6
|0
|€ 198.497,30
|punti 4+2
|32
|0
|€ 6.139,00
|punti 4+1
|547
|6
|€ 448,90
|punti 3+2
|1.467
|16
|€ 184,10
|punti 4+0
|1.201
|13
|€ 163,50
|punti 2+2
|24.796
|356
|€ 25,50
|punti 3+1
|27.005
|349
|€ 25,50
|punti 3+0
|58.813
|788
|€ 22,50
|punti 1+2
|154.848
|2.085
|€ 11,00
|punti 2+1
|444.653
|6.102
|€ 11,00