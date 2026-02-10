Estrazione Eurojackpot 10 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 10 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 10 febbraio 2026.
I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.
Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.
Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot.
Estrazione Eurojackpot n°12 del 10/2/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
12-19-34-39-47
EURONUMERI
4-5
Le quote Eurojackpot di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
in EUROPA
|NUMERO VINCITE
in ITALIA
|LE QUOTE
|punti 5+2
|0
|0
|€ 0,00
|punti 5+1
|2
|0
|€ 693.224,10
|punti 5+0
|9
|0
|€ 86.876,90
|punti 4+2
|16
|0
|€ 8.060,70
|punti 4+1
|660
|18
|€ 244,20
|punti 3+2
|1.104
|30
|€ 160,60
|punti 4+0
|1.352
|18
|€ 95,30
|punti 2+2
|16.182
|334
|€ 25,40
|punti 3+1
|26.554
|444
|€ 17,30
|punti 3+0
|51.996
|905
|€ 16,70
|punti 1+2
|85.595
|1.677
|€ 12,70
|punti 2+1
|361.597
|7.374
|€ 9,00