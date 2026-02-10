Estrazione Eurojackpot 10 febbraio 2026: numeri e quote

Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 10 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 10 febbraio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente link: https://www.sisal.it/eurojackpot .

Estrazione Eurojackpot n°12 del 10/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

12-19-34-39-47

EURONUMERI

4-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 2 0 € 693.224,10 punti 5+0 9 0 € 86.876,90 punti 4+2 16 0 € 8.060,70 punti 4+1 660 18 € 244,20 punti 3+2 1.104 30 € 160,60 punti 4+0 1.352 18 € 95,30 punti 2+2 16.182 334 € 25,40 punti 3+1 26.554 444 € 17,30 punti 3+0 51.996 905 € 16,70 punti 1+2 85.595 1.677 € 12,70 punti 2+1 361.597 7.374 € 9,00