Estrazione Eurojackpot 10 febbraio 2026: numeri e quote


Ultima estrazione Eurojackpot di martedì 10 febbraio 2026: i numeri vincenti. Stasera sfugge il super jackpot

eurojackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Eurojackpot di martedì 10 febbraio 2026.

I Paesi che fanno parte del consorzio e partecipano al gioco sono: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

Il montepremi minimo garantito ogni settimana è di 10 milioni di euro. Il premio massimo raggiunto finora ammonta a 120 milioni di euro.

Le vincite possono essere verificate al seguente linkhttps://www.sisal.it/eurojackpot.

Estrazione Eurojackpot n°12 del 10/2/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

12-19-34-39-47

EURONUMERI

4-5

Le quote Eurojackpot di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITE
in EUROPA		NUMERO VINCITE
in ITALIA		LE QUOTE
punti 5+200€ 0,00
punti 5+120€ 693.224,10
punti 5+090€ 86.876,90
punti 4+2160€ 8.060,70
punti 4+166018€ 244,20
punti 3+21.10430€ 160,60
punti 4+01.35218€ 95,30
punti 2+216.182334€ 25,40
punti 3+126.554444€ 17,30
punti 3+051.996905€ 16,70
punti 1+285.5951.677€ 12,70
punti 2+1361.5977.374€ 9,00